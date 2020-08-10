أعلن الممثل الهوليوودي الإسباني، أنطونيو بانديراس، إصابته بفايروس كورونا المسبب لمرض «كوفيد 19». ونشر بانديراس تغريدة على حسابه في «تويتر» (الإثنين) أكد فيها إصابته بالفايروس المستجد، ما أدى إلى تغيبه عن عشاء في ماربيا (الأحد)، كان مخصصا لجمع تبرعات خيرية، بعدما أثبتت التحاليل الطبية إيجابيته للفايروس.​وقال بانديراس: «أجد نفسي مجبرا على تأجيل الاحتفال بذكرى ميلادي الـ60 إلى ما بعد الحجر الصحي، إذ ثبت إصابتي بمرض كوفيد 19». وتابع: «لكن رغم ذلك أنا أتمتع بصحة جيدة نسبيا، فقط أشعر بالتعب أكثر قليلا من المعتاد، وآمل أن أتعافى في أقرب وقت ممكن، وألا أتسبب في إصابة أي شخص من المقربين لي».