يعيش الممثل المصري حمادة صميدة أوضاعا صعبة منذ دخوله عالم الفن، عبر الأدوار الصامتة، قبل أن يحقق نجاحا وتفاعلا دفع المنتجين للتعاقد معه، خصوصا أحمد السبكي، الذي منحه فرصة التمثيل، ما دفعه للتخلي عن عمله الأساسي في بيع إسطوانات الغاز في شوارع القاهرة، وفق وسائل إعلام مصرية.وكشف صميدة عبر حساباته على السوشيال ميديا تعرضه للتنمر، وكتب «بوست» يؤكد فيه أنه لا يبحث عن التعاطف أو الشعور بالشفقة عليه، لكنها المرة الأولى التي يوجه فيها رسالة من قلبه: «أنا إنسان وتعبان نفسيا من اللي بشوفوا.. أنا عارف إني مش قمر ولا وسيم ولا شكلي حلو.. بس بلاش تكسروني وتوجعوني». واختتم: «نفسي الناس تراعي بعضها وتبطل قلة ذوق.. أنا مش عايز حد معايا غير الناس اللي بحبهم وبيحبوني بس».صميدة المولود عام 1982 قدم خلال مسيرته الفنية القصيرة ما يزيد عن 50 عملا فنيا، وشارك في 4 مسلسلات عرضت جميعها خلال العام الجاري، فيما أشاد به الزعيم عادل إمام حينما شارك معه في مسلسل «مأمون وشركاه» قبل 4 سنوات.