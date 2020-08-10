أعلن مسؤولو مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري «ماسبيرو» وفاة الإعلامية الشابة رانيا أبوزيد المذيعة بإذاعة الأغاني في ساعة متأخرة من مساء (الأحد)، إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة لم تتح لها الانتقال إلى المستشفى للعلاج، فيما أحدثت وفاتها صدمة كبيرة وسط الإذاعيين المصريين.بدورها، أكدت نائب رئيس الإذاعة المصرية أمل مسعود نبأ الوفاة معربة عن صدمتها الشديدة، خصوصا أن الفقيدة لم تكن تعاني من أي أمراض خلال الفترة الماضية. ووفق وسائل إعلام مصرية، شعرت رانيا ببعض التعب والإرهاق واعتذرت عن حضور الفقرة الخاصة بها في إذاعة الأغاني داخل ماسبيرو أمس، ليفاجأ زملاؤها بخبر وفاتها إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة.يذكر أن رانيا التي قدمت العديد من البرامج أبرزها «صوت مصر»، و«أيامنا الحلوة»، هي الشقيقة الصغرى للإعلامية الراحلة سميحة أبوزيد، والتي رحلت عن عالمنا قبل عامين، إثر إصابتها بمرض السرطان.