في خطوة مفاجئة، طور باحثو جامعة تشارلز ومسرح سفاندا وأكاديمية فنون التمثيل في التشيك تقنية ذكاء اصطناعي، لتأليف الشعر وتقديمه في عرض مسرحي مبتكر من المنتظر إطلاقه يناير القادم. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (الإثنين) يقول ودولف روسا الباحث المشارك: «نهدف لتأليف نص شعري مسرحي بمنظومة حوسبية لمسرحية محترفة، وسننتهي من كتابته سبتمبر القادم، لنتفرغ للبروفات». واستخدم فريق الباحثين لغة برمجة تحمل اسم «جي.بي.تي2»، تم تغذيتها بعدد كبير من النصوص الأدبية باللغة الإنجليزية من خلال الإنترنت، فيما تستطيع هذه اللغة استكمال النصوص المنقوصة وتطوير الأفكار الأدبية المختلفة. فهل ينتهي عصر الشعراء وكتّاب النصوص المسرحية؟