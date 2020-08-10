طرح تطبيق التراسل الفوري «واتساب» ميزة جديدة تتيح لمستخدميه نقل المحادثات لأول مرة من الأجهزة العاملة بنظام «آندرويد» إلى هواتف «آيفون» العاملة بنظام iOS. كما ستسمح التقنية باستخدام حساب «واتساب» ذاته على أكثر من جهاز في منصات مختلفة بالوقت نفسه. وأبان مهندسو التطبيق على مدونته (الإثنين) أن تلك الميزة لا تزال قيد الاختبار على الأجهزة العاملة بالنظامين «آندرويد وiOS»، فيما سيتم اعتمادهما خلال أيام، مؤكدين أن تشغيل هذه الميزة الجديدة سيتم تمكينه أيضا بالتزامن مع نسخة سطح المكتب من «واتساب ويب». واعتبارا من أمس يحوي التحديث الأخير للتطبيق خاصية الرسائل ذاتية التدمير التي أعلن عنها قبل أشهر.