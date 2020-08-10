كشفت منظمة الصحة العالمية WHO (الإثنين)، أن فايروس كورونا لم يظهر أنماطاً موسمية حتى الآن، لكنه سيعود مجدداً إذا تخلت السلطات الطبية عن التصدي له ومقاومته بالطرق المعتمدة حالياً. وقال رئيس الطوارئ بالمنظمة مارك راين: «يتعين على الجميع التعامل بسرعة مع موجات التفشي المحتملة بذات الفاعلية المعتمدة خلال الفترة الماضية». وتفيد الإحصاءات أن أكثر من 19.92 مليون شخص على مستوى العالم أصيبوا بـ«كوفيد-19»، فيما أودى بحياة نحو 729.883. بدوره، لم يعرض رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في المؤتمر الصحافي أمس أية إستراتيجيات جديدة لمكافحة الفايروس، مشيدا بنيوزيلندا التي احتفت أخيراً بمرور 100 يوم بلا إصابات.