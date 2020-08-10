يستعد الفنان راشد الماجد لمفاجأة جمهوره بأغنية «سينغل» جديدة باللهجة المصرية، وبإيقاع «المقسوم». فيما وعد بطرحها قريبا، متمنيا أن تنال إعجاب جمهور البلدين، لاسيما أن السعوديين يعشقون هذا اللون من الغناء. ويتعاون «السندباد»، كما يلقبوه معجبوه، في أغنيته الجديدة مع المؤلف عمرو المصري، والملحن عمرو الشاذلي. يأتي ذلك في وقت انتهى الماجد من تسجيل أكثر من نصف أغاني ألبومه الجديد، إذ يتواجد حاليا بأحد الاستديوهات، لتسجيل ما سيتم اختياره تمهيدا لطرحه في الفترة القريبة القادمة. وكان الماجد طرح أخيرا أغنية بعنوان «سلامتك يا أبوفهد»، والتي أهداها لخادم الحرمين الشريفين، من كلمات نهار وألحان وليد الشامي وتوزيع زيد نديم.