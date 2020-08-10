نسف عالم التغذية البريطاني تيم سبكتور في كتابه الحديث مجموعة المعتقدات حول الغذاء. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (الإثنين) أكد سبكتور أن لا أساس علميا يشير إلى أن تجاهل وجبة الإفطار يومياً يزيد الوزن، محذرا من الإفراط في اللحوم وخصوصا الأسماك المستزرعة لاحتوائها على الرصاص والزئبق، مشددا على أن زيت السمك لايفيد الحوامل أو الأجنة حسب الدراسات. كما دحض علاقة تقليل الملح بخفض ضغط الدم ومخاطر النوبات القلبية، مبينا أن وفيات مبكرة حدثت رغم أن المرضى قللوا الملح. ويرى سبكتور أن الرياضة لا تفقد الوزن، فيما حذر من النظام الغذائي النباتي لخلوه من العناصر الأساسية اللازمة.