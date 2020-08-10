تنطلق غداً (الثلاثاء) فعاليات قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية والتي تستمر فعالياتها حتى يوم الأربعاء 12 / 8 / 2020، بتنظيم من الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني، والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية بالتعاون مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، وتعد هذه القمة جزءا من برامج المؤتمرات الدولية المنعقدة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

وتأتي قمة الرياض للصحة الرقمية بالتزامن مع تفشي الجائحة العالمية COVID-19، وقد حرصت القمة في هذا الجانب على تحقيق أهداف تدعم الصحية الرقمية؛ للكشف عن COVID-19 ومراقبته والوقاية منه، وتمكين دور الصحة الرقمية من تخفيف تأثيره على نظام الرعاية الصحية.

وستكون هذه القمة الافتراضية للصحة الرقمية منصة انطلاق لأن تكون تكنولوجيا الصحة الرقمية والابتكار حجر الزاوية في نظام رعاية صحية عالمي مرن في المستقبل.

وسيشارك في قمة الرياض للصحة الرقمية عدد كبير من المتحدثين الدوليين؛ لمناقشة الدور المحوري الذي تؤديه الصحة الرقمية في محاربة الأوبئة، وطرق التصدي للجوائح الصحية.