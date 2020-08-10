تحدثت أخصائية التغذية غالينا بارتاشيفيتش، عن الخصائص السلبية لدقيق الشوفان ومخاطر تناوله كل يوم. في مقابلة مع بوابة NGS24 أمس (الأحد) وفقا لـ«سبوتنيك».

فبحسب الخبيرة فإن دقيق الشوفان يحتوي على مواد تمنع الامتصاص الطبيعي للكالسيوم - فيتات. بدوره، يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى هشاشة العظام، المعروفة باسم «أمراض العظام». لتجنب مثل هذه العواقب، ويمكن تناول دقيق الشوفان بما لا يزيد عن مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

بدلاً من هذه العصيدة، توصي أخصائية التغذية بتناول الحنطة السوداء أو الشعير على الإفطار، وكذلك الأرز والبرغل. وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن حليب الشوفان لا يؤذي الجسم، كما أن فيتامين «د» الذي يحتويه يعزز نمو الشعر والأظافر.