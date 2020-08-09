تمكنت 5 فرق إطفاء في الكويت، من السيطرة على حریق ھائل اندلع في صھریج لنقل الوقود، بعد انقلابه على طریق الجھراء باتجاه المطلاع غربي الكويت، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.

وقالت الإدارة العامة للإطفاء في الكويت في بیان صحفي، إن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات یفید بوقوع حریق ھائل جراء انقلاب صھریج لنقل وقود الدیزل، بحمولة 36 ألف لتر.

وتوجهت فرق الإطفاء من مراكز مختلفة إلى موقع الحادث، وتمكنت من السیطرة على الحريق بسرعة قیاسیة، رغم انتشار ألسنة اللھب التي طالت مركبتین وأشجارا على جانب الطریق.

وأشارت إلى أن الحادث أسفر عن إصابة قائد الصھریج، وھو وافد من جنسیة عربیة، جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.