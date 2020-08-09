مع استمرار تفشي فايروس كورونا، ينصح خبراء الصحة باستخدام معقم اليدين كخيار بديل للماء والصابون، إلا أن هناك 5 أخطاء شائعة يرتكبها البعض ما يقلل فعالية المعقم في الوقاية من الفايروس المستجد. ووفق صحيفة «هايفنغتون بوست» الأمريكية، تنصح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها باستخدام كمية كافية من المعقم، شرط أن يغطي اليدين بالكامل من جميع الزوايا، ثم فركه من راحتي الكفين إلى ظهر اليدين وبين الأصابع لمدة 20-30 ثانية حتى يجف. وينصح بتخزين المعقم بعيداً عن متناول الأطفال وفي أجواء باردة، وأخيرا عدم الاعتماد كليا على المعقم فالأوساخ والشحوم وبقايا الطعام لا تزول باستخدامه.