قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، (الأحد) برفض استئناف مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي المصري محمد وزيري على قرار حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق، الذي تجريه النيابة العامة المصرية معه بتهمة النصب والاحتيال.وضبطت الشرطة المصرية محمد حمزة عبدالرحمن الشهير بـ«محمد وزيري»، بعد التحريات اللازمة، إذ تبين صحة الشكاوى القضائية التي قدمتها وهبي ضده عبر محاميها ياسر قنطوش، وتتهمه فيها بالنصب وسرقة أموالها البالغة 63 مليون جنيه، بعدما حصّلها من ممتلكاتها، وأودعها في حسابه الخاص دون علمها وبلا وجه حق. وفق وسائل إعلام مصرية.وقال محامي هيفاء في بلاغه إن وزيري كان يعمل مديرا لأعمال موكلته في مصر، وكان المعني بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، كما كان يتولى تسلم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، إضافة إلى توليه إيداعها بالبنك في حساب هيفاء وهبي. غير أنه استغل التوكيل الذي حررته له واستولى على الأموال المكلف بجمعها.يذكر أن محمد وزيري خسر قضية «إثبات زواجه» من هيفاء وهبي أمام محكمة الأسرة، في 28 يوليو الماضي، ورفضت المحكمة أيضا الدعوى القضائية التي أقامها لعدم وجود أصل العقد.