يستعد الإعلامي داود الشريان لإطلاق برنامجه الجديد «تحدي العائلات» على قناة mbc. إذ ظهر مساء (السبت) في البرومو التشويقي للبرنامج الذي أعاده للقناة بعد غياب نحو 3 سنوات. وحث الشريان الجمهور على التسجيل في البرنامج عبر منصة المجموعة شريطة وضع عنوان العائلة في السعودية. وتعتمد فكرة البرنامج الذي يعد نسخة عربية من الأمريكي Family Feud، على تنافس عائلتين عبر الإجابة على أسئلة عملية واجتماعية، ومدى مطابقتها مع نتيجة استطلاعات للرأي العام أعدت خصيصا للبرنامج. يذكر أن الشريان تنقل في مسيرته المهنية بين العديد من المؤسسات الإعلامية، بينها قناتا العربية وmbc، قبل أن يستقر خلال العامين الماضيين بهيئة الإذاعة والتلفزيون.