أعلنت نقابة الممثلين المصريين، (الأحد) وفاة الممثل المصري إبراهيم الشرقاوي عن 72 عاماً، بعدما تدهورت حالته الصحية نتيجة معاناته مع مرض السكري، ما أدى إلى بتر ساقه اليمنى، وفق وسائل إعلام مصرية.بدوره أكد نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي أن تشييع جثمان الراحل سيتم خلال الساعات القادمة، مشيرا إلى أن شخصية خضر الناجي ابن الفتوة، التي جسدها الشرقاوي في فيلم الحرافيش عن رواية نجيب محفوظ، تعد أهم أدواره في السينما المصرية، لافتا إلى أن الفقيد شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، منها: «الحرافيش»، «الوحل»، «النمر والأنثى»، «فضيحة العمر»، «سر الأرض»، «أرابيسك»، «هارون الرشيد»، «أديب» والجزء الثاني من مسلسل «محمد رسول الله».ولد إبراهيم الشرقاوي في 3 أبريل 1948، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية 1975، ليعمل بعدها في الإذاعة والتلفزيون والمسرح، والتحق بعد تخرجه بالمسرح القومي، وشارك في العديد من الأعمال، خاصة في فترة الثمانينات من القرن الماضي، قبل أن يبتعد عن الساحة الفنية في أواخر التسعينات.