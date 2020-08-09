قدم خبراء الصحة عدة نصائح للحصول على مناعة قوية، لحماية الجسم من الأمراض، خصوصا في ظل جائحة كورونا التي انتشرت في العالم. وأكد الخبراء أن الجهاز المناعي يلعب الدور الأهم في مقاومة الجائحة وحماية الجسم، لموقع «فرويندين» الألماني، بحسب «سبوتنيك». وقال الخبراء أن الإنسان يمكن أن يحصل على جهاز مناعي قوي، من خلال خمس خطوات، وهي:

النوم الجيد

قلة النوم تضعف الجهاز المناعي، ويكون عرضة للأمراض، لذلك يجب أم ينام الشخص سبع ساعات على الأقل يوميا.

وكشفت الدراسات أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات يكونوا عرضة لنزلات البرد أربع مرات أكثر من الأشخاص الذين يحصلون على قسط كاف من النوم.

المكسرات

تناول الأطعمة التي تحتوي على عنصر المغنيزيوم، تساعد في تهدئة الجسم والأعصاب، بالإضافة إلى الخضراوات والفاكهة ومن أفضل الأطعمة التي تحتوي على المغنزيوم، هي السبانخ والمكسرات والفاصولياء.

الحرارة المنخفضة

أفادت دراسة حديثة بأن الأشخاص الذين ينامون في درجات حرارة منخفضة، مناعتهم تكون أقوى ممن ينامون في غرف دافئة.

وأكدت الدراسة أن الجسم يقوم بخفض درجة حرارته لتحضير الشخص للنوم، ويتسبب النوم في بيئة مرتفعة الحرارة بمقاومة هذه العملية التي يقوم بها الجسم، مما يؤدي إلى نوم غير مريح أو الإصابة بالأرق، الأمر الذي يعزز مناعة الجسم.

تجنب القلق

يؤدي القلق والضغط النفسي إلى إفراز الجسم لهرمون الكورتيزول، الذي يجعل الجسم يتأهب لمحاربة الضغط ويهمل الجهاز المناعي، الأمر الذي يقلل المناعة على المدى الطويل.

ونصح الخبراء بممارسة التأمل أو الرياضة، وكتابة المذكرات للتنفيس عن الضغوط، وزيارة طبيب نفسي في حالة عدم القدرة على التعامل مع الضغوط اليومية بشكل سليم.

ممارسة الرياضة

أكد الأطباء على ضرورة ممارسة النشاط الرياضي، مثل المشي أو ركوب الدراجة، لمدة نصف ساعة يوميا، الأمر الذي يساعد على تهدئة الأعصاب، ويحمي الجسم من أمراض القلب وبعض أنواع الأمراض السرطانية.