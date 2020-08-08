قضت محكمة بوينس آيرس بسجن ملكة جمال الأرجنتين السابقة روسيو سانتا كروز 3 سنوات، مع تعليق رخصة قيادتها لمدة 10 سنوات، إثر اتهامها بقتل ضابط مرور بالخطأ وعدم توقفها لنقله للمستشفى. ووفق صحيفة «ميسيونيس أون لاين» المحلية (الجمعة)، أدينت كروز (35 عاماً)، والتي مثّلت الأرجنتين في مسابقة ملكة جمال العالم خلال عام 2004 – 2005، بقتل ضابط المرور رامون كابريرا (53 عاماً)، والذي كان يركب دراجته النارية في شارع كوارانتا في مدينة بوساداس. وأفادت الأنباء بأن كروز كانت في طريقها إلى منزلها عندما اصطدمت بكابريرا وهو على دراجته النارية ولم تتوقف، حيث واصلت طريقها إلى منزلها.وتعرّف الشهود رسميًا على كروز، وسرعان ما وصلت الشرطة إلى منزلها وعثرت على السيارة في الخارج، التي ظهرت عليها علامات الحادث. وقالت وسائل الإعلام المحلية إن كروز كانت تقود سيارتها بسرعة 68 كيلومترا في الساعة في منطقة تبلغ سرعتها القصوى 60 كيلومترا، وطالبت بعقوبة مغلظة على كروز، إلا أن قاضي المحكمة خوان مانويل مونتيس قال: «إن الحكم المخفف الذي نالته كروز يرجع إلى أنها لم تكن تقود بسرعة عالية وقت وقوع الحادث، ناهيك عن أن التحقيقات لم تثبت نية العمد في القتل».