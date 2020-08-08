بعدما حذر رئيس مركز الحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، أنتوني فاوتشي، من جائحات مقبلة آتية لا محالة، توقع مؤسس شركة «مايكروسوفت» الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، أن العالم سيواجه أزمة بيئية ستكون تداعياتها أسوأ من «كوفيد-19».وكتب غيتس في مدونته (الجمعة): «مهما كان الوباء مروعا، تغيرات المناخ ستكون أسوأ». مرجحاً أن يواجه العالم خلال العقود القادمة أزمة ستخلّف وفيات 5 أضعاف ما خلفته جائحة كورونا التي بلغت 14 وفاة لكل 100 ألف نسمة. ودعا غيتس لمواجهة تغيرات المناخ عبر تخفيض انبعاثات الغازات المتسببة بالاحتباس الحراري، واستخدام المنجزات العلمية والابتكارات بشكل عاجل للرقابة على مستوى الانبعاث.يذكر أن دراسة أمريكية حديثة خصلت إلى أن ما يزيد على 3 مليارات شخص سيعيشون على الأرجح في مناطق توصف درجات حرارتها بأنها «غير صالحة للحياة» بحلول عام 2070.