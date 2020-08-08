انضم مؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ إلى نادي الـ100 مليار دولار لأول مرة (الجمعة) بعدما سجلت شركته ارتفاعا قياسيا تفاؤلا بإصدار Reels منافسها لـ«تيك توك». ووفق وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، تجاوز صافي ثروة زوكربيرغ البالغ من العمر 36 عاماً، 101 مليار دولار، لينضم بذلك لزملائه من عمالقة التكنولوجيا جيف بيزوس وبيل جيتس، بوصفهما الشخصين الوحيدين في العالم اللذين يتمتعان حالياً بثروة تتخطى 100 مليار دولار، حسب مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، فيما تأتي ثروة زوكربيرغ إلى حد كبير من حصته في فيسبوك بنسبة 13%.وتقول «بلومبيرغ» إن مؤسسي أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية تمتعوا بتراكم مذهل للثروة هذا العام، إذ دفعت جائحة كورونا المزيد من الأشخاص إلى الإنترنت، رغم انكماش اقتصاد أمريكا بأسرع وتيرة على الإطلاق، وكسب زوكربيرغ هذا العام نحو 22 مليار دولار، بينما حصل بيزوس، أغنى رجل في العالم، على 75 مليار دولار.ووضعت هذه الأرقام المتزايدة شركات التكنولوجيا الكبرى تحت التدقيق، حيث أدلى كل من زوكربيرغ وبيزوس ورئيس أبل التنفيذي تيم كوك ونظيره في قوقل سوندر بيشاى بشهادتهم أمام الكونغرس الشهر الماضي للدفاع عن مزاعم أن قوتهم ونفوذهم أصبحت خارج نطاق السيطرة.ولفتت بلومبيرغ إلى أن أكبر خمس شركات أمريكية في مجال التكنولوجيا، هي: أبل وأمازون وألفابيت وفيسبوك ومايكروسوفت، تصل قيمتها السوقية حاليا إلى ما يعادل 30% من الناتج القومي الأمريكي، وهو ضعف ما كان عليه الحال في نهاية عام 2018.ووفقا لمؤشر مليارديرات «بلومبيرغ»، زادت خلال يوم الجمعة وحده ثروات بعض كبار المديرين التنفيذيين بعد أن أعلنت كل من في فيسبوك وأبل وأمازون توقعات الأرباح الفصلية، مع تجاهلهم للخسائر الواسعة النطاق في أماكن أخرى في أسواق الأسهم. وارتفع سعر سهم فيسبوك بنسبة 8.2% إلى مستوى قياسي بلغ 253.67 دولار، ما ساهم في زيادة ثروة الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ 7 مليارات دولار في هذه العملية.