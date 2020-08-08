بعد 4.5 عام خدمة بمقر وزارة الخارجية، أحالت الحكومة البريطانية قط الوزارة «بالمرستون» للتقاعد، وسمحت له بمغادرة مقره اللندني والانتقال للريف. وعلى حسابه في «تويتر»، الذي يتابعه أكثر من 100 ألف شخص، ذكر «بالمرستون» (عبر آدمن الحساب) أنه سيقضي وقتاً في الاسترخاء بعيداً عن الأضواء، وفق صحيفة "ذي صن" البريطانية. وكتب لسايمون مكدونالد، كبير موظفي «الخارجية»: «سأستمتع بتسلق الأشجار حول منزلي وسأفتقد سماع خطوات أقدام السفير، والجري لمشاهدته». وتقول الحكومة: رغم تقاعد «بالمرستون» لن يحدث تغييرا كبيرا في فريق القطط المعني بمطاردة الفئران، إذ سيمارس «لاري» و«جلادستون» عملهما المعتاد في مقر الحكومة الرئيسي في داونينغ ستريت ووزارة المالية.