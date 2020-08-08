في واقعة وصفت بالصادمة، خضعت سيدة بريطانية لأكثر من 100 جراحة تجميلية لتصبح شكل دميتها المفضلة «براتز Bratz». ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (الجمعة)، أنفقت ستار ديلجويديس (33 عاماً) نحو 240 ألف جنيه إسترليني، وستنفق أكثر من 20 ألفا أخرى خلال الأشهر الـ3 القادمة على 5 جراحات أخرى لتحقق هدفها، مؤكدة أنها خضعت للعمليات منذ كان عمرها 18 عاماً، على أمل أن تصبح دمية بشرية. ورغم ما نالته من تعليقات ساخرة، لم تبد ستار أي انزعاج، وقالت: «آمل أن أبدو بشكل مماثل لدمية الموضة والأزياء براتز.. يعجبني بشكل خاص شفاهها الكبيرة.. وسأصل لهدفي الذي يستحق العناء».!