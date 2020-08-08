طرح «تويتر» (السبت) خاصية جديدة لمستخدمي نظام ios، تتيح لهم تحديد من يمكنهم الرد على التغريدات. ولاستخدام الميزة الجديدة بعد إنشاء التغريدة، يمكنك تحديد من يمكنه الرد عليها، عبر 3 خيارات أسفل التغريدة: الجميع، والأشخاص الذين تتابعهم، وفقط الأشخاص المذكورون فى التغريدة. ووفق موقع «ذي فيرج» التقني، تقيد الميزة عدد القادرين على الرد، غير أنها تسمح للجميع برؤيتها، إذ يضع «تويتر» علامة على التغريدات المقيدة لإعلام المستخدمين. ويؤكد تقنيو المنصة أن الميزة ستساعد المغردين على منع إساءة الاستخدام والمضايقة، ما يمكنهم من إجراء محادثات أعمق وأكثر تركيزا مع مختارين، دون قلق من دخول المتصيدين للمحادثة.