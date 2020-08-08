كشف خبير صيني في الأمراض المعدية ظهور فايروس قاتل جديد، أودى حتى (السبت) بحياة 7 أشخاص، وأصاب 60 آخرين جميعهم في شرق الصين. ووفق صحيفة Global Times الصينية، أكد الخبير شنغ جيفانغ أن المتلازمة ناجمة عن فايروس «بونيا» الجديد، وهو مرض شديد العدوى ينتقل للإنسان عن طريق القراد عبر الدم أو المخاط، ما يسبب حمى نزفية فايروسية. ويعاني المرضى من حمى شديدة مع متلازمة قلة صفيحات الدم (SFTS)، ما ينهي الحياة إذا لم يكتشف مبكراً. ويرجح جيفانغ أن أحدث انتشار للوباء تم رصده في أبريل الماضي بعشرات الحالات في مقاطعتي جيانغسو وآنهوي المجاورتين.