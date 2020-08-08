عبر دقيقتين ونصف، قدم الملحن السعودي إبراهيم الدخيل معزوفة موسيقية عن تفجير مرفأ بيروت الدامي، الذي خلف خسائر بشرية ومادية هائلة، هي الأولى من نوعها بعد الحادثة المأساوية. وقدم الدخيل رؤيته الخاصة لمأساة العاصمة اللبنانية من زاوية موسيقية حزينة، تحمل عنوان «بيروت المنكوبة»، لحنها وعزفها على العود بعد نحو 24 ساعة فقط من وقوع الحادثة المأساوية التي تركت بصمات الدمار الهائل في المنطقة المحيطة بالميناء، إلى جانب أكثر من 150 قتيلاً وآلاف الجرحى. ووجدت المعزوفة إعجاباً لافتاً من جانب عدد كبير من المدونين العرب، الذين استمعوا إليها وأعادوا نشرها عبر حساباتهم الخاصة على منصات التواصل.وكانت بيروت، شهدت مساء (الثلاثاء) انفجاراً هائلاً في مستودع تابع لميناء المدينة، ويحوي كميات كبيرة من مادة كيميائية تستخدم في تصنيع المتفجرات؛ ما تسبب بتدمير ما يقارب نصف المدينة، فيما تواصل السلطات المحلية البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.يذكر أن الملحن إبراهيم الدخيل صاحب سجل حافل بالأعمال الموسيقية، يضم تلحين العديد من مقدمات الأعمال التلفزيونية، مثل: «ثمن المشاعر، أنا وأنت والإنترنت، السكراب»، بجانب عدد من الأغاني لفنانين سعوديين وعرب، بينهم خالد عبدالرحمن، والفنانة وعد، وعادل الخميس، وكارمن سليمان، وسعاد الربيعي.