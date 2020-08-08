أثارت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم جدلاً واسعاً بين مستخدمي «تويتر» في مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد تداول أنباء عن انضمامها إلى نادي يوفنتوس الإيطالي إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. فيما أوضح عدد من المستخدمين أن الصورة المتداولة ليست للفنانة المصرية، بل للاعبة سارة جاما، قائدة فريق كرة السيدات والمنتخب الإيطالي، إلا أن الشبه الكبير بين ملامح جاما ودينا خلق ارتباكاً شديداً ما وضع دنيا على قائمة الترند، لتخرج على حسابها في «انستغرام» مؤكد أنها تستأنف تصوير فيلمها «تسليم أهالى» بعد غياب عن السينما لـ3 سنوات، نافية أي علاقة لها بـ«يوفنتوس» سوى أنها أحد المعجبين برونالدو.