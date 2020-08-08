أحدث ظهور جائحة كورونا قلقاً متزايداً بشأن سلامة الغذاء، لاسيما أن منظمة الصحة العالمية WHO أكدت أن الأغذية غير الآمنة تسبب أكثر من 200 مرض، إذ يصاب 1 من كل 10 بأحد الأمراض بسبب الأطعمة الملوثة، ويموت 420 ألف نسمة حول العالم، للسبب ذاته، خصوصاً الأطفال الذين يموت منهم 125 ألفاً جراء الأمراض المنقولة بالغذاء سنوياً. وقدمت المنظمة عدداً من النصائح لطعام آمن، أهمها الحفاظ على نظافة الطعام أثناء الطهي، وفصل الأغذية النيئة والمطبوخة ما يمنع التلوث، وطهي الطعام جيداً لقتل أي جراثيم، والحفاظ على الطعام في درجات حرارة آمنة، وأخيراً استخدام المواد الخام الآمنة.