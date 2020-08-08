عثرت السلطات الهندية اليوم على الصندوق الأسود للطائرة التي تحطمت أمس في مطار كاليكوت الدولي بولاية كيرالا جنوبي الهند.



وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية التي أوردت النبأ أن وزير الطيران المدني الهندي هارديب سينغ بوري، أمر بالتحقيق في الحادثة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن فريقاً من المديرية العامة للطيران المدني الهندي قد وصل بالفعل إلى موقع تحطم الطائرة.



وتحطمت طائرة الرحلة رقم (أي إكس-1344) القادمة من «دبي» والتي كانت تحمل على متنها 184 شخصاً بعد انحرافها عن مدرج المطار أثناء هطول غزير للأمطار وسقطت في واد وانشطرت إلى نصفين؛ ما أدى إلى مقتل 18 شخصاً على الأقل، إضافة إلى إصابة 127 شخصاً آخرين.