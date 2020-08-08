أعلنت شركة فيسبوك أنها ستسمح لموظفيها بالعمل من المنزل حتى يوليو القادم، على خطى قوقل، التي طلبت أيضاً من العمال البقاء في المنزل حتى صيف 2021، وفقا لنيويورك بوست.

كما ستمنح عملاق الشبكات الاجتماعية الموظفين 1000 دولار لإنفاق أشياء مثل اللوازم المكتبية والأثاث بعد أن تجاوزت ثروة مارك زوكربيرج لأول مرة (الخميس) 100 مليار دولار، عقب أن سجلت شركته ارتفاعاً قياسياً تفاؤلاً بإصدار Reels منافسها لتيك توك.

وقال متحدث باسم فيسبوك: «بناءً على إرشادات من خبراء الصحة والحكومة، إضافة إلى القرارات المستمدة من مناقشاتنا الداخلية حول هذه الأمور، نسمح للموظفين بمواصلة العمل التطوعي من المنزل حتى يوليو 2021».

وأضافت الشركة أنها ستعيد فتح مكاتبها حيث تستطيع ذلك، لكنها قالت إنها لا تتوقع أن ترى عودة كبيرة للمكتب في الولايات المتحدة أو أمريكا اللاتينية في عام 2020.

وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في مايو إنه يعتقد أن نصف موظفي فيسبوك يمكن أن يعملوا عن بُعد خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، تسمح الشركة بالفعل لبعض الموظفين بالعمل من المنزل على أساس التفرغ.

وقد يتم تعديل رواتب موظفي فيسبوك الذين ينتقلون بشكل دائم وفقاً لذلك، نظراً لأن أسعار الإيجار المرتفعة للغاية في «وادي السيليكون» تعد عاملاً في حزم التعويضات السخية للشركة.