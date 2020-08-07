كشفت صحيفة (بزنس انسايدر) الأمريكية، عن استعداد قنوات برنامج «ناشيونال جيوغرافيك» لإطلاق فيلم وثائقي خاص، يتحدث بدقة عن حياة مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن، الذي قُتل خلال عملية عسكرية نفذتها قوات خاصة من الكوماندوز، أثناء مداهمة منزله بمدينة «أبوت آباد» الباكستانية عام 2011.

وأشارت الصحيفة إلى أن موعد بث الفيلم الوثائقي عن زعيم القاعدة سيكون (الأحد) القادم، ويهدف من ذلك لتقديم صورة أوضح للرجل الذي كان وراء هجوم 11 سبتمبر الإرهابي عام 2001.

وأضافت أن الفيلم الوثائقي استند إلى معلومات تم استخراجها من محركات الأقراص الصلبة بعد رفع السرية عنها أخيرا، التي تمت مصادرتها من مسكن بن لادن في (أبوت آباد)، واحتوت على نحو 250 غيغابايت من البيانات، إضافة إلى أكثر من 100 (DVD) وذاكرة فلاش (USB).

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الفيلم الوثائقي الذي استغرق أكثر من عام في عملية انتاجه، سيقوم بتقديمه الباحث ومحلل الأمن القومي في قناة (CNN) الأمريكية «بيتر بيرغن»، بوصفه قام بأول مقابلة متلفزة مع بن لادن في أفغانستان عام 1997، وكونه المراسل الغربي الوحيد الذي جال في مجمع أبوت آباد قبل هدمه، كما قام بمساعدة الخبراء على فك أسرار منظمة لادن الإرهابية. كما عمل «بيرغن» خلال الفيلم الوثائقي على استضافة عدد من الأشخاص الذين كانوا مقربين من بن لادن.

ويصف الفيلم الوثائقي الحياة الخاصة لزعيم القاعدة بأدق تفاصيلها، في تحليل متعمق لملفات أسامة بن لادن الشخصية، التي تحوي فيديوهات منزلية، وصورا وملفات صوتية، وملفات GIF، ووثائق شخصية تكشف حصريًا عن شخصية زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي المعقدة والمتناقضة، بعد مرور عقد على مقتله، من خلال تعامله مع زوجاته، وأولاده، والحراس الذين يسكنون مع عائلاتهم في نفس المجمع الذي يقطنه.