تحطمت طائرة هندية لدى هبوطها في مطار مدينة كوزيكود جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا، وإصابة 123 آخرين، مساء (الجمعة).

وتحطّمت الطائرة الهندية التابعة لشركة «أير إنديا إكسبريس» لدى هبوطها في مطار كوزيكود، وانشطرت إلى نصفين، وفقا لوسائل إعلام هندية.وأعلنت الشرطة الهندية مقتل 14 شخصا، من بينهم الطياران، كما أشارت لإصابة 123 آخرين، بينهم 15 في حالة حرجة.

وقال مسؤول بالشرطة الهندية إن هناك أنباء عن مقتل شخصين وإصابة 35، في حادث الطائرة التي حملت على متنها 191 راكبا.

كما أكد متحدث باسم شركة الطيران الهندية إصابة عدد من الركاب بعد الحادث، لدى هبوطها في مطار مدينة كوزيكود الهندية.