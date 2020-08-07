تواصل النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر المصرية تحقيقاتها فى واقعة تعرض فيلا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى المصري للسرقة، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وانتدبت فريقا من المعمل الجنائى لرفع الأدلة من موقع الفيلا.

ويعمل رجال المعمل الجنائى المنتدبين بقرار النيابة العامة على رفع الأدلة من الموقع لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها وتسليمه لجهات التحقيق.

وتستمع النيابة لأقوال شهود العيان حول الواقعة وأفراد أسرة الخطيب، وأفراد أمن المنطقة التى شهدت الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ظروف وملابسات الواقعة.

وكان رئيس النادى الأهلى المصري محمود الخطيب قد حرر محضراً فى قسم شرطة 6 أكتوبر بعد سرقة منزله بمنطقة حى الأشجار.

وفوجئ الخطيب عقب عودته وأفراد أسرته من الإجازة الصيفية بالساحل الشمالى بسرقة العديد من محتويات منزله.