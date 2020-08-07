أوقف مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي «إف بي آي» الأربعاء الماضي «لويس أرشوليتا» الذي فر من أحد سجون ولاية كولورادو في 1974 (قبل 40 عاما)، في ولاية نيو مكسيكو منتحلا هوية مزورة باسم رامون مونتايا.

وأوضح «24.ae» على موقعه الالكتروني أن لويس أرشوليتا كان ينفذ حكماً بالسجن لإطلاقه النار في 1973 على شرطي في عاصمة ولاية كولورادو، دون أن يقتله.

ونقل بيان لمكتب التحقيقات الفدرالي عن قائد الشرطة في دنفر بول بيزن، أن «مرور هذا الزمن لا يشكل عذراً لجريمة أرشوليتا، ولا يمحوها» دون أن يشرح كيفية الوصول إلى توقيف السجين السبعيني الهارب.