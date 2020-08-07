فيما اندلع جدل بين العلماء بشأن ما إذا كان «كوفيد19» يمكن أن يؤدي إلى «الصلع»، وتساقط الشعر لدى الرجال والنساء؛ قرر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي استخدام صورة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، قبل إصابته بالوباء وبعد تعافيه منه، ليؤكدوا أن «كوفيد» يورث الصلع. وكانت صحيفة «الغارديان» أشارت أخيراً إلى أن العلماء أضافوا الصلع، وتساقط الشعر إلى أعراض «كوفيد 19» وتبعاته، جنباً إلى جنب حساسية الجلد، وفقدان السمع. وزادت أن تعدد حالات تساقط الشعر لدى مصابين ومتعافين حدا بعلماء إلى المناداة بضرورة إجراء مزيد من الأبحاث والدراسات بهذا الشأن. ولا يوجد دليل علمي على أن «كوفيد19» يسبب تساقط الشعر. لكن الصحف في أنحاء العالم تفيض بشهادات متعافين أكدوا أن ذلك حدث لهم من جراء إصابتهم. وقال خبراء الخدمة الصحية البريطانية، إن تساقط الشعر ينجم عن الإصابة بمرض، والصدمات كالتي تنجم عن الإصابة بـ«كوفيد19». وزادوا أن ارتفاع درجة الحرارة، وهو أحد أعراض «كوفيد19»، يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر. وكانت دراسة أمريكية أشارت أخيراً إلى أن نحو 40% من الرجال الصُّلع الذين يصابون بـ«كوفيد19» يتم تنويمهم في المستشفيات. واستغل مستخدمو «تويتر» تساقط شعر جونسون لإطلاق نكاتهم السياسية الساخرة. وزعم أحدهم أن جونسون ربما تلقى درساً في تصفيف شعر رأسه من أصلع رجل في البيت الأبيض، وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أخيراً أن جونسون بدأ يفقد شعر رأسه منذ عام 2016. لكنها قالت إنها لا تعرف إن كان ذلك التساقط بدأ يسوء عقب إصابته بالفايروس في أبريل الماضي، حين نقل إلى غرفة العناية المكثفة، ومكث فيها بضع ليال. وأضافت أن ذلك بدا ملحوظاً حين وقف جونسون أمام العدسات في مقره الرسمي الليل قبل الماضي ليعلن تعليق تخفيف التدابير الوقائية، بسبب ارتفاع عدد الإصابات أخيراً.