حققت التجارب الأولى عالمياً للمرحلة الثالثة للقاح «كوفيد-19» غير النشط التي تُجرى في الإمارات، إنجازاً رئيسياً جديداً مع تلقي أكثر من 5 آلاف متطوع الجرعة الأولى للقاح.

وتم إعطاء اللقاح رقم 5000 في مركز التسجيل والفحص الذي تم إنشاؤه حديثا لهذا الغرض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك». وتم تطوير اللقاح غير النشط من قبل شركة «سينوفارم سي إن بي جي»، سادس أكبر شركة مصنعة للقاحات في العالم.

وقالت وكالة «وام» إن الطاقة الاستيعابية اليومية لمنشأة «أدنيك» تصل إلى أكثر من 1000 متطوع، ويستمر في فتح أبوابه يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساء، بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من المتطوعين، مشيرة إلى أنه تم افتتاح مركز القرائن الصحي في إمارة الشارقة بسعة يومية تبلغ 500 متطوع.

وينتمي آلاف المتطوعين الذين تلقوا اللقاح إلى مجموعة واسعة ومتنوعة من الجنسيات المقيمة في دولة الإمارات وأعمار مختلفة راوحت بين 18 و60 سنة.

وأشارت الوكالة إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح غير النشط تأتي عقب نجاح المرحلتين الأولى والثانية اللتين أجرتهما شركة «سينوفارم سي إن بي جي» في الصين، إذ أسفرتا عن قيام 100% من المتطوعين بتوليد أجسام مضادة بعد تلقي جرعتين من اللقاح خلال 28 يوماً.

وستكون المرحلة الثالثة متاحة أمام المتطوعين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً ممن يعيشون في الإمارات، والتي ستستمر لفترة تمتد من 6 إلى 12 شهراً، وسيطلب من المتطوعين التواجد لمتابعة حالتهم خلال هذه الفترة.