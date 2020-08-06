كشفت صحيفة القبس أن «هناك معلومات عن قيام بعض المتهمين من المشاهير، استشعاراً لإجراء تجميد أرصدتهم، بتحويل مبالغ بمئات الآلاف إلى حسابات أقربائهم».

وأكدت الصحيفة الكويتية على لسان مصدر مطلع أن «جهات التحقيق ستسألهم عن كل دينار دخل أرصدتهم، وليس فقط عن الأرصدة المجمّدة الحالية».

وتابع المصدر: «من غير المعقول أن يكون في حساب أحد المتهمين 200 ألف دينار فقط ضمن المبالغ التي جُمِّدت، في حين لا يسأل عن المبالغ التي حوّلها في الأيام الأخيرة، ورصدت حركتها وحدة التحريات، وبناء عليها قُدِّم بحقه بلاغ غسل الأموال».