في توقع أكثر تفاؤلا من آراء خبراء الصحة في البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، إنه من الممكن أن يتوفر لقاح لفايروس كورونا في الولايات المتحدة «قبل موعد الانتخابات الرئاسية»، المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر القادم.

وعندما سُئل في برنامج بإذاعة «جيرالدو ريفيرا»، عن الموعد الذي قد يتوفر فيه لقاح لوباء كوفيد 19 أجاب ترمب: «في وقت أقرب من نهاية العام.. يمكن أن يكون أقرب بكثير».

وردا على سؤال يقول «أقرب من الثالث من نوفمبر؟»، قال الرئيس الأمريكي: «أعتقد في بعض الحالات.. نعم يمكن قبله، لكن في حدود ذلك الوقت».

وكان ترمب قال، (الاثنين)، إن الفايروس «ينحسر» في أجزاء من مناطق جنوب وغرب الولايات المتحدة، معتبرا أن الوضع «مشجع للغاية».