أعلنت «إنتغرال»، الشركة الرائدة في مجال الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إطلاقها مجموعة منوّعة من البرامج والمسلسلات الحصرية على منصّة «جوّي TV» التي تتقدّم منصّات البث الترفيهي الرقمي عبر الإنترنت OTT.

‫‬‬‬‬‬‬‬

وتتضمن البرامج المسلسل الكوميدي الخليجي «بركات» الذي بدأ بثّه في 6 أغسطس 2020، والفيلم الكوميدي الكويتي «اطلع من مزاجي» الذي سيعرض في 13 أغسطس. إضافة إلى ذلك، سيتم بدءاً من 20 أغسطس عرض العديد من البرامج الأجنبية المعروفة حصرياً على «جوّي TV» ‫مثل المسلسل الدرامي الإسباني «Derecho a Soñar»، وفيلم الجريمة «Mob town».‪‬‬ كما بدأت منصّة «جوّي TV» في 6 أغسطس بعرض‫ الموسم العاشر من مسلسل «The Walking Dead» عبر «قناة فوكس بلس»، وفي 16 أغسطس ستطلق ‫الموسم الثالث من مسلسل الدراما «حكاية الخادمة» عبر Starzplay.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وتسعى «جوّي TV»، ‫من خلال هذه العروض الحصرية والمتنوّعة، إلى تعزيز مكانتها كواحدة من أفضل منصّات الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تلبّي الحاجات الترفيهية كافة للأسرة العربية. وتفخر المنصّة بأنها تقدّم حالياً أكثر من 20000 محتوى ترفيهي عبر الفيديو حسب الطلب. ويتنوع المحتوى ما بين المسلسلات والأفلام المعروفة، بالإضافة إلى أكثر من 200 قناة مجانية تقدّم عروضاً مميزة ومنوّعة ما بين البرامج الوثائقية وبرامج الأطفال. ‬‬‬‬‬‬

يشار إلى أن منصة «جوّي TV» سجّلت زيادة نسبتها 132% في معدلات المشاهدة خلال الربع الثاني من العام 2020، ما يدلّ على النمو المستمر للمنصّة، ونجاح إستراتيجيتها التي تركّز على توفير مجموعة واسعة ومتنوّعة من المحتوى عالي الجودة الذي يلبّي مختلف الأذواق وتفضيلات المشاهدين في المنطقة.