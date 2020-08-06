بكلمات مؤثرة عن المصاب الجلل الذي أصابها وبلدها لبنان، عبرت الفنانة نادين نجيم عن شكرها لله بأن مّن الله عليها وعلى أطفالها بالنجاة من حادثة مرفأ بيروت، حيث عبرت بتغريدة على «تويتر» قالت فيها: «دموعي ما عم تنشف والخوف سرق النوم من عيوني.. بشكر الله كل ثانية ولادي بخير وربي عطاني عمر جديد، وجهي بيترمم الجروحات بطيب بس النفسية ما بعمرها بتطيب، عم فكر كل الوقت بالشهداء بالأطفال بالجرحى بالأمهات.. أقسى تجربة وأصعب لحظة تشوف الموت بعيونك الله يكون بعون كل المصابين».



يذكر أن الفنانة نادين نجيم كانت موجودة في منزلها القريب من مرفأ بيروت وقت الانفجار، والذي أصيب منزلها بتلفيات كبيرة، فيما هبطت الفنانة نادين 22 طابقاً حافية القدمين مضرجة بالدماء، تعاني من إصابات عدة أخضعتها لاحقاً لعملية جراحية استغرقت 6 ساعات، يذكر أن طفليها لم يكونا موجودين في المنزل وقت الانفجار.