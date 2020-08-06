قالت شركة مودرنا (الأربعاء)، إنه تم تسعير جرعة لقاحها التجريبي لفايروس كورونا بين 32 و37 دولارا في المتوسط بالنسبة للتعاقدات الخاصة بالصفقات الأصغر حجما، أي أعلى من السعر الذي حددته الصفقة الأمريكية للقاح المرشح لشركة فايزر.

ومع بلوغ سباق تطوير لقاح لمرض كوفيد-19 مرحلة حاسمة باختبار العديد من اللقاحات المحتملة في دراسات المرحلة الأخيرة، بات تسعير اللقاحات موضع تدقيق متزايد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا استيفان بانسيل في مؤتمر عبر الهاتف: «سنكون مسؤولين عن السعر الأقل بكثير من قيمة (اللقاح) أثناء فترة الوباء»، مضيفا أن التعاقدات ذات الحجم الأكبر سيكون سعر اللقاح فيها أقل.