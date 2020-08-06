أصيبت السفيرة السويسرية في لبنان مونيكا شموتز كيرغوتس بجروح طفيفة في انفجار بيروت (الثلاثاء)، حسبما نقلت وكالة تلغراف السويسرية (ATS)، (الأربعاء)، عن وزارة الخارجية.

وقالت «الخارجية السويسرية» إن سفيرتها الآن في حالة جيدة وعادت إلى العمل، مؤكدة عدم إصابة أي من موظفي السفارة الآخرين بأذى، لكن بعضهم أصيب بالصدمة بعد الحادث، كما أصيب مبنى السفارة ومقر إقامة السفير بأضرار بالغة جراء الانفجار.

وأبدت الرئيسة السويسرية سيمونيتا سوماروغا ووزير الخارجية إينياسيو كاسيس تضامنهما مع اللبنانيين بشأن المأساة التي حلت بالبلاد. وأعلن كاسيس استعداد بلاده لتقديم المساعدات إلى لبنان في أي مجال.