توقع مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية عضو خلية مكافحة فايروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة أنطوني فاوتشي، (الأربعاء)، توفير شركات الأدوية عشرات الملايين من جرعات لقاح ضد كوفيد-19 مع بدايات عام 2021.

وقال فاوتشي إنه مع زيادة الإنتاج قد يصل العدد إلى مليار جرعة بحلول نهاية العام القادم.

وأضاف فاوتشي أنه لم ير أي ضغط من البيت الأبيض لتسريع عملية إنتاج لقاح قبل الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تجرى في 3 نوفمبر القادم، لتعزيز فرص إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترمب.

وبلغت 3 لقاحات خاضعة للتطوير في الدول الغربية المرحلة الأخيرة في تجاربها السريرية على البشر، وهي لقاح لشركة «موديرنا» الأمريكية، وآخر تطوره جامعة أوكسفورد البريطانية بالتعاون مع مختبر «أسترا زينيكا»، وثالث لتحالف «بايو ان تيك-بفايزر» الألماني - الأمريكي.

وأكد فاوتشي أن تسييس قضية الكمامات والأقنعة أمر يضر بالمعركة ضد وباء كورونا، مشيرا إلى أنه يأمل في السيطرة على الوباء عندما يتوفر اللقاح.