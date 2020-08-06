كشفت شركة «فيرجن غالاكتيك» تصميم طائرة نفاثة جديدة للسفر الجوي عالي السرعة، وهي انسيابية شبيهة بطراز «كونكورد»، ذات «جناح دلتا» بطاقة استيعابية تصل إلى 19 راكباً ستحلق على ارتفاع يزيد على 60 ألف قدم.

وستسافر الطائرة بسرعة فائقة تبلغ ماخ 3، أي أسرع بثلاث مرات من سرعة الصوت.

وأعلنت «فيرجن غالاكتيك» أيضاً شراكة مع شركة رولز رويس لتصميم وتطوير تقنية دفع المحرك للطائرات التجارية المستقبلية عالية السرعة مثل هذه، بحسب موقع «CNN».

وفي مايو الماضي، وقعت «فيرجن غالاكتيك» صفقة مع وكالة ناسا لتبادل الخبرات والموارد.

كما أعلنت «فيرجن غالاكتيك» مفهوم الطائرات النفاثة الأسرع من الصوت الذي مر أخيرا بمراجعة لمفهوم المهمة، إذ أكدت أن المفهوم يمكن أن يلبي متطلبات وأهداف عالية المستوى للبعثة.

وقال كبير مسؤولي الفضاء في «فيرجن غالاكتيك» جورج وايتسايدز: «نحن متحمسون لاستكمال مراجعة مفهوم المهمة والكشف عن مفهوم التصميم الأولي للطائرة عالية السرعة، والتي نتصورها بأنها مزيج بين السفر التجاري الآمن والموثوق مع تجربة لا مثيل لها للعملاء».

وتتصور شركة «فيرجن غالاكتيك» نقل الطائرة النفاثة للركاب عبر المسارات الجوية التجارية لمسافات طويلة، والفكرة هي أن تصميمها الداخلي يمكن أن يستوعب تصميمات المقصورة المعدة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء، بما في ذلك مقاعد درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى، وسوف تقلع الطائرة وتهبط بالطريقة العادية.

ويعد المفهوم جاهزاً للتقدم إلى المرحلة التالية من التصميم، والتي تقول الشركة إنها ستشمل تحديد تفاصيل كيفية عمل الطائرة، بالإضافة إلى النظر في التحديات المحتملة بما في ذلك الصيانة، والضوضاء، والانبعاثات.

وأضاف وايتسايدز «لقد حققنا تقدماً كبيراً حتى الآن، ونتطلع إلى اكتشاف آفاق جديدة في مجال السفر عالي السرعة».

وأعلنت شركة «بوم تيكنولوجي» الناشئة، ومقرها في مدينة دنفر في ولاية كولورادو، خططا لرحلات تجريبية لنموذج أولي مدرج من طائرتها التجارية الأسرع من الصوت التي ستجري في عام 2021.

ومن المقرر إجراء رحلات تجريبية لطائرة «Overture» في عام 2025، والتي تم تصميمها لتستوعب من 55 إلى 75 راكباً، وتحلق بسرعة 2.2 ماخ.