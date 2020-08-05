نجح المهندسون الألمان في اختبار أول تاكس طائر مسير قادر على نقل 4 ركاب جواً بسرعة 120 كيلومتراً في الساعة.



وقالت صحيفة Travel and Leisur الألمانية إن التاكسي الذي يشبه دروناً ضخماً قادر على قطع مسافة حتى 100 كيلومتر.



وأوضحت أن التاكسي الطائر المسمى بـ CityAirbus يعمل بالكهرباء ولا يحتاج إلى طيار أو سائق يقوده. ويتم التحكم فيه عن بعد، لذلك من المهم التقيد بمسافة اجتماعية آمنة بين تاكس وآخر.



وأضافت الصحيفة أن CityAirbus لا يطلق أي ضوضاء.



ويستبعد الخبراء أن يستطيع التاكسي الطائر الانتقال من مدينة إلى أخرى، إذ إنه مخصص للسير إلى مسافة قصيرة. لكنه قادر على نقل الركاب جواً داخل مدينة واحدة تفادياً لاختناقات مرور عديدة. وتستغرق رحلته الجوية 15 دقيقة تقريباً.



ويقلع التاكسي بواسطة 4 مراوح ومحركات كهربائية. وقالت الشركة التي صنعته إنه يعد من أكثر وسائل النقل أمانة وهدوءاً وبيئية.