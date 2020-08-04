بقدر المآسي التي تسبب بها فايروس كورونا على مستوى الدول والشعوب، إلا أنه في نبراسكا الأمريكية أصبح كورونا صاحب الفضل في عودة أختين إلى بعضهما بعد 53 عاما من الفرقة الطويلة، ويبدو أنه لأول مرة سنجد من يقول شكرا للفايروس.





وذكرت إحدى الشقيقتين (تدعى دوريس كريبن)، عمرها 73 سنة، إنها شعرت بإعياء اعتقدت أنه إنفلونزا في أوائل شهر مايو، وقضت أياما في فراشها تشعر بالإرهاق، حسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم» نقلا عن صحيفة واشنطن بوست.





وقالت دوريس التي تعيش بمفردها، من أوماها، إنها أصبحت ضعيفة عن السابق، وكسر ذراعها إثر سقوطها من فراشها عندما حاولت الوصول إلى كأس من الماء، وعجزت عن النهوض لأكثر من 24 ساعة قبل أن يجدها ابنها الذي حضر لزيارتها وهرع بها إلى مستشفى نبراسكا للطب.





كما أظهرت نتائج الاختبار أنها مصابة بـ«كورونا»، وقضت نحو شهر في المستشفى للتعافي، دون معرفة ما إذا كانت ستعيش، وفقا للصحيفة.

وأوضحت ممثلة المستشفى، كلوديا بون، لصحيفة «نيويورك بوست»، أن دوريس نُقلت بعد ذلك إلى منشأة إعادة تأهيل طويلة الأمد، وخرجت من المستشفى بعد إقامة قصيرة، ولكن الضعف المستمر ومضاعفات الرئة أجبرتها على دخول مستشفى «ميثوديست» لتلقي علاج إضافي.





المفاجأة الكبرى

عادت دوريس لعلاج ذراعها في Dunklau Gardens، حيث حصلت المفاجأة، ودون علمها، تبين أن أختها بيف بورو، عمرها 53 سنة، والمفقودة منذ فترة طويلة، تعمل مساعدة دوائية في المنشأة الطبية، وعندما نظرت بورو إلى قائمة مرضاها، فوجئت برؤية اسم دوريس.

وكشفت بورو، خلال مؤتمر صحفي عقدته أخيراً: «استمررت بقول، يا إلهي! يجب أن تكون هي!»، وذكرت «واشنطن بوست» أنها لم تر أختها الكبرى منذ أكثر من نصف قرن.





وتتشارك الشقيقتان الأب نفسه (الذي تزوج 3 مرات وأنجب 10 أطفال) وترعرعت كريبن لدى والدتها وزوجها.

وحملت بورو لوحة بيضاء عندما دخلت غرفت أختها وكتبت اسم والدها، ويندل هوفمان، (لأن دوريس تعاني من صعوبة في السمع)، فقالت دوريس: «هذا أبي»، ثم أشارت بورو إلى نفسها وقالت: «وأبي أيضا»، وعرضت عليها شارتها واسمها.

وفي مشهد مؤثر، أخبرت بورو أختها: «لديك عيناه»، في إشارة إلى أبيهما.

وقالت دوريس: «لم أعتقد أبدا أنني سأجدها، لم أستطع النوم في تلك الليلة، كنت سعيدة جدا»، وأضافت أنها تعتبر أن سقوطها المرتبط بفايروس كورونا «نعمة»، لأنه أعادها إلى أختها.





وتابعت: «أنا أسعد شخص في العالم. لا أصدق أنني وجدت أختي أخيرا». وتخطط الأختان لجمع شمل الأسرة على أمل لقاء أشقائهما الآخرين.

ولاحظ نجل بورو كيف جلب الفايروس القاتل أخبارا جيدة في هذه الحالة غير المتوقعة، وقال إنه لأمر جنوني، من دون «كوفيد-19» لما كانتا التقيتا.