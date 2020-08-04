أظهرت صور الأشعة السينية الملتقطة لبطن طفلة صغيرة عانت من آلام حادة في البطن وجود 190 حبة مغناطيس في بطنها.



وأصيبت طفلة بعمر 5 أعوام بآلام حادة في البطن والمعدة بعد ابتلاعها 190 حبة مغناطيس قبل أشهر تقريبا من إسعافها إلى المستشفى.



وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بقيت كرات المغناطيس عالقة داخل معدة الطفلة لمدة شهرين قبل أن يأخذها والداها إلى المستشفى لفحصها.

وصُدم الطاقم الطبي عند اكتشاف الخرزات الصغيرة المجمعة داخل جسم الفتاة الصغيرة أثناء إجراء فحص الأشعة السينية.

وتم الكشف عن الحادث عندما اصطحب الوالدان ابنتهما الصغيرة أخيرا لطلب الرعاية الطبية في مستشفى «جينان» للأطفال في اليابان. ونوه الوالدان إلى أن ابنتهما ابتلعت نحو 50 كرة مغناطيس (تتواجد في لعبة مخصصة للأطفال)، لكنهم ظنوا أن هذه الكرات ستخرج بشكل طبيعي من البطن، بحسب تقرير المستشفى.

وخضعت الطفلة لعملية جراحية استمرت لساعتين، تم خلالها إخراج 190 حبة مغناطيس من معدة وأمعاء الطفلة كانت تجمعت مع بعضها البعض.