داهمت الشرطة الإنجليزية، قصر أسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز، بسبب إقامة حفلة في منزله غير قانونية، على الرغم من تحذيرات التباعد الاجتماعي على خلفية أزمة انتشار فايروس كورونا.



وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن رجال شرطة مدينة أولدهام، توجهوا إلى قصر سكولز الفخم، الذي يبلغ سعره 3.5 مليون جنيه إسترليني، بعد أن استضاف حفلة عيد ميلاد لنجله أرون.



وأشارت إلى أن سكولز، تجاوز التدابير الوقائية، بعد أن نظم حفلة عيد ميلاد نجله، ودعا عدداً كبيراً من الحضور، ليتلقى مفاجأة بقدوم رجال الأمن، الذين تلقوا تبليغ أحد جيرانه.



ونشرت شرطة مدينة أولدهام، بياناً شرحت فيه العملية التي قاموا بها، جاء فيه: «وصلنا تبليغ يوم الأحد، بخصوص اختراق قواعد السلامة الخاصة بفايروس كورونا، ووفقاً للقوانين، وضعنا المخالف في صورة الخطورة التي عرض المدعوين إليها».



وتعرض سكولز لانتقادات لاذعة، في ضوء الأرقام الهائلة التي تسجلها مدينة أولدهام، بعد أن أصبحت ثاني أكثر مدينة يضربها الوباء في إنجلترا.



ويعد سكولز (45 عاماً)، من أساطير مانشستر يونايتد ومن أبرز لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم.