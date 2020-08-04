قالت السلطات الأمريكية إن 12 شخصا أُدخلوا المستشفى في ولاية وايومنغ، (الإثنين)، بعد تحطم 3 مناطيد تعمل بالهواء الساخن.

وتحطمت 3 بالونات تحمل ما مجموعه 36 شخصا على الأرض، صباح (الإثنين)، وفقا لرئيس إدارة منطقة جاكسون هول لإطفاء الحرائق، برادي هانسن.

ونقل موقع «CNN» عن هانسن قوله إن السلطات تلقت مكالمة بعد الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي مباشرة بأن 3 بالونات لمشاهدة معالم المدينة سقطت بالقرب من سفوح منتجع تيتون فيليدج، الذي يقع على بعد نحو 12 ميلا شمال غرب منطقة جاكسون هول.

وأوضح هانسن أنه من بين 36 شخصا كانوا على متن المناطيد، تم نقل 11 إلى المستشفيات المحلية، ونقل واحد إلى مركز الصدمات ذات المستوى الأول في إيداهو فولز.

وأشار هانسن إلى أنه يبدو أن الطيارين واجهوا تيارات غير متوقعة من الرياح أجبرت المناطيد على الهبوط، مُضيفا ستُجرى المزيد من التحقيقات.