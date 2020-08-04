أعلنت سلطات جزيرة بولينيزيا الفرنسية أن نحو 340 راكبا وأفراد طاقم سفينة سياحية محاصرون في تاهيتي، بعدما ثبتت إصابة أحد الركاب بفايروس كورونا.

وقالت السلطات إن جميع من كانوا على متن سفينة «بول غوغين» البحرية يخضعون للاختبار، وسيبقون في مقصوراتهم بانتظار النتائج.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن راكبا على متن «بول غوغين» أفاد بإجراء اختبار ذاتي إيجابي الأسبوع الماضي، كما أكد اختبار ثان أجراه الأطباء أمس الأول (الأحد) إصابته بالفايروس.

وقالت السلطات إن الشخص الذي كان مسافرا مع الراكب المصاب، كانت نتيجة مسحته سلبية وقد تم نقلهما من القارب.

وكان الأرخبيل جنوب المحيط الهادئ بدأ بإعادة استقبال السياح الشهر الماضي، طالبا أن يتم اختبار جميع الزوار قبل وصولهم واختبار أنفسهم بعد 4 أيام من دخول الإقليم.