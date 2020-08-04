أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، دعم الولايات المتحدة للعديد من الشركات التي تسعى للتوصل إلى لقاح ضد كوفيد-19، معرباً عن توقعاته بأن يتم التوصل إلى لقاح ناجح ضد الفايروس قبل نهاية العام الحالي.



وقال ترمب في المؤتمر الصحفي اليومي حول أبرز التطورات التي تشهدها البلاد خلال أزمة كوفيد-19: نعمل على الحصول على لقاح مناسب بسرعة وسلامة، وسنصل إلى ذلك قبل نهاية العام الحالي، وسنبدأ بإنتاجه بكميات كبيرة ووافرة لتوزيعه على نطاق واسع بعد الحصول على الموافقات الطبية اللازمة لذلك.



ورفض الرئيس الأمريكي، المطالبات بإعادة إغلاق البلاد مجدداً، مشيراً إلى أن سياسة الإغلاق الدائم، ليست خياراً مجدياً لمكافحة الجائحة.



وأوضح ترمب، أن عمليات الإغلاق لا تسهم في منع العدوى المستقبلية، لافتاً الانتباه إلى أن دولاً أخرى شهدت زيادة في أعداد الإصابات بالفايروس حتى بعد أن عاودت الإغلاق.