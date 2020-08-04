توفي ويليام إنغليش، أحد مخترعَي فأرة الكمبيوتر عن عمر يناهز 91 عاما، إثر توقف جهازه التنفسي يوم 26 يوليو الماضي، كما أكدت زوجته لوسائل إعلامية.

ولد المهندس والمخترع ويليام إنغليش عام 1929 في ولاية كنتاكي الأمريكية، ودرس الهندسة الكهربائية ثم التحق بالبحرية الأمريكية.

اخترع إنغليش الفأرة عام 1963 موظفا فكرة طرحها زميله دوغ إنغلبارت بينما كانا يعملان معا على آلات الكمبيوتر في بداياتها.

ولم يصبح استخدام الفأرة شائعا إلا بعد عقدين من الزمن، حين راج استخدام أجهزة الكمبيوتر المنزلية.

أصبح بيل إنغليش -كما عُرف- أول شخص يستخدم الفأرة حين بنى نواتها ضمن مشروع أبحاث إنغلبارت في معهد ستانفورد للأبحاث.

وكانت الفكرة ظهرت لإنغلبارت فوصفها بأنها مجرد «ملاحظات»، لذا يرجع فضل الابتكار لبيل إنغليش.

وكانت الصيغة الأولى للفأرة صندوقا خشبيا بزر واحد تحته عجلتان تتدحرجان بزاوية 90 درجة بينهما مسجلتان حركة عمودية وجانبية.

وقال إنغليش في حديث أجراه عام 1999 «كان هدفنا ابتكار أداة يمكنها اختيار الأحرف والكلمات»، بحسب موقع «BBC».

وطلب المخترعان من مستخدمين للكمبيوتر تجربة استخدام الفأرة، إلى جانب الأدوات المؤشّرة كالقلم الضوئي وعصا التحكم.

ووجد الاثنان أن الفأرة كانت مفضَّلة بنسبة كبيرة، وألفا بحثا عنها لكن تم تجاهله لسنوات.

وعُرضت الفأرة علانية للمرة الأولى عام 1968، وجُرب معها أيضا عقد مؤتمر بالفيديو ومعالجة النصوص بالكمبيوتر وروابط كالتي نستخدمها على الإنترنت هذه الأيام.

وحين سئل إنغليش بعد ذلك بعشرات السنين ما إذا كانت تلك لحظة فارقة أو ولّادة في تاريخ الكمبيوتر الحديث كان رده: «قطعا لا جدال في ذلك».

ويعزو البعض تسمية الأداة بالفأرة إلى حجمه وحزمة الأسلاك المشابهة للذيل في طرفها. ويرى آخرون أن السبب هو أن المؤشر كان يطلق عليه اسم (كات) أي القط بالإنجليزية، ويبدو وكأنه يطارد الأداة الجديدة في تحركاته.

ويُنسب إلى إنغليش أيضا اختراع برنامج الجرافيك المستخدم في جميع أجهزة الكمبيوتر الحديثة.